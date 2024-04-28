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نقل أول حالة جلطة قلبية.. تفعيل خدمات الإسعاف الجوي من ‫مستشفى رفحاء العام

إسعاف جوي
إسعاف جوي
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فعّل تجمع الحدود الشمالية الصحي، خدمات الإسعاف الجوي العمودي من مستشفى رفحاء العام، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، تماشيًا مع مستهدفات التحول الصحي بتسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة.اضافة اعلان

 خدمات الإسعاف الجوي من ‫مستشفى رفحاء العام:


ونُقلت أول حالة جلطة قلبية من مستشفى ‫رفحاء العام إلى مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب بمدينة عرعر عن طريق الإسعاف الجوي.
‏وأوضح التجمع أن مسار الجلطة القلبية يأتي ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يحقق مستهدفات ‫برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية 2030 .
يذكر أن خدمة الإسعاف الجوي تشمل خدمة تخصصية في النقل الطبي وهي تختصر المسافات لنقل المرضى والمصابين من المسافات البعيدة، وتهدف إلى سرعة الاستجابة للبلاغات الإسعافية ودعم فرق الإسعاف الأرضي، ونقل المرضى والمصابين للمستشفيات المتخصصة مع تقديم خدمة ذات جودة عالية بوقت قياسي.

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