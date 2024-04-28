عاجل.. توضيح من حساب المواطن بخصوص كيفية حساب الدخل العائد من النشاط التجاري

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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب الدخل العائد من النشاط التجاري للمستفيدين.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم الإفصاح عن الدخل المتذبذب بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل".



وعليكم السلام، يتم الإفصاح عن الدخل المتذبذب بإدخال معدل المتوسط الشهري لأخر 12 شهر لهذا الدخل، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 27, 2024

نتيجة أهلية الدورة 78 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

