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بعد عمله البطولي.. أول تعليق لقائد الشيول منقذ الشباب من السيول

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قائد الشيول
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من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" كشف المواطن عايض الأكلبي، تفاصيل إنقاذه "شباب" علقوا داخل السيل في وادي جعبة ببيشة باستخدام شيول كان يقوده.اضافة اعلان

مواطن ينقذ شبابا عبر شيول:

وأوضح من خلال مقطع الفيديو: "جاني اتصال من شخص من الربع اتصل على الدفاع المدني وقال بلغوه وخلوه يجي".
وأضاف: " هذه إنسانية، وقمنا بواجب نحمد الله اللي أعاننا عليه، والله أنقذنا وأنقذهم، ونحمد الله ونشكره".

إنقاذ عدد من الشبان علقوا في سيل:

وأمس أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" قيام سائق شيول بعمل بطولي، حيث أنقذ عددا من الشبان بعد اقتحامه سيلا.
ويظهر مقطع الفيديو لحظة إنقاذ مواطن لشباب، علقوا داخل السيل في وادي جعبة ببيشة باستخدام شيول.
وبحسب الفيديو يظهر سائق الشيول وهو يقترب من الشباب الذين علقوا في مجرى السيل، فيما ساعدهم شخصان للصعود على مقدمته.
كما أظهر السائق وهو يسحب الشبان، ويقاوم قوة اندفاع مجرى السيل، وتمكن من الخروج بهم بأمان.
بينما تجمع عدد من المواطنين حول مجرى السيل، يتابعون إنقاذ الشبان، وسمع صوت شخص يقول لقائد الشيول:  "بيض الله وجهك".

إنقاذ كلاب من السيول:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو، لحظة إقدام شاب على إنقاذ كلبين من الموت جراء السيول التي تعرضت لها منطقة حائل أمس الاثنين.
وفي المقطع الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الشاب طلال الشمري وهو يسارع إلى إنقاذ كلبين علقا في السيول، مما أثار ردود فعل واسعة.

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