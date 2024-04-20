عاجل.. أهم 10.. القصاص من جانٍ بعسير وموعد صرف الراتب وحادث المدينة المروع

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. المزيد هنا





تقويم التعليم تحدد فترة اختبار القدرة المعرفية الورقي



وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مروري بالمدينة المنورة



عاجل.. موعد صرف أول راتب لموظفي الحكومة بعد إجازة عيد الفطر



عاجل.. هل تتأثر المملكة بالسيول والأجواء في الإمارات وسلطنة عمان؟



عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بعسير.. خلاف ينتهي بجريمة نكراء



عاجل.. ضربات نوعية في 5 مناطق.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات والشبو المخدر



ارتفاع أسعار الأسماك 30%.. تعرف على السبب



تحذير خطير من عالم الزلازل الهولندي بشأن المشروع الأمريكي لتعتيم الشمس



متى يتم دراسة الأهلية لهذا الشهر؟.. حساب المواطن يرد

