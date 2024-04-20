عاجل.. أهم 10.. القصاص من جانٍ بعسير وموعد صرف الراتب وحادث المدينة المروع

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. المزيد هنا
تقويم التعليم تحدد فترة اختبار القدرة المعرفية الورقي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب (المركز الوطني للقياس) عن بدء التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية (الورقي).. المزيد هنا
وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مروري بالمدينة المنورةأسفر حادث مروري، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن وفاة شخص وإصابة آخرين على أحد الطرق في منطقة المدينة المنورة.. المزيد هنا
عاجل.. موعد صرف أول راتب لموظفي الحكومة بعد إجازة عيد الفطر
أيام قليلة على إيداع راتب شهر أبريل 2024م، والذي يعد بمثابة أول راتب بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا
عاجل.. هل تتأثر المملكة بالسيول والأجواء في الإمارات وسلطنة عمان؟
قال المختص في الطقس وخبير الأرصاد الجوية، عادل القازنلي إن المملكة لن تتأثر بالحالة الجوية التي شهدتها الإمارات وسلطنة عمان خلال الأيام الماضية.. المزيد هنا
عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بعسير.. خلاف ينتهي بجريمة نكراء
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
عاجل.. ضربات نوعية في 5 مناطق.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات والشبو المخدر
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب (22) كيلوجرامًا .. المزيد هنا
ارتفاع أسعار الأسماك 30%.. تعرف على السبب
شهدت أسواق المنطقة الشرقية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسماك، حيث وصلت الزيادة إلى 30%.. المزيد هنا
تحذير خطير من عالم الزلازل الهولندي بشأن المشروع الأمريكي لتعتيم الشمس
وجه العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الشهير بتوقعاته للزلازل، تحذيرا من مشروع أمريكي علمي يعرف.. المزيد هنا
متى يتم دراسة الأهلية لهذا الشهر؟.. حساب المواطن يرد
رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواد على سؤال يقول :" متي يتم دراسة الأهلية لهذا الشهر؟".. المزيد هنا