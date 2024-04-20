تقويم التعليم تحدد فترة اختبار القدرة المعرفية الورقي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب (المركز الوطني للقياس) عن بدء التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية (الورقي).

وهو اختبار مخصص للجامعيين (بكالوريوس أو ماجستير) المتقدمين على الوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية للتعيين على المراتب (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة).



فترة التسجيل المبكر:



فترة الاختبار:



الفئة المستهدفة:



ملاحظات هامة:



طريقة التسجيل:

