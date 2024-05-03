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ارتفاع تدريجي.. خبير أرصاد يكشف سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الماضي

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عادل القازنلي
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توقع المختص في الأرصاد الجوية، عادل القازنلي، ارتفاعًا تدريجيًا لدرجات الحرارة بأجواء المملكة.
وأوضح في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي، وأن ارتفاع الرطوبة المصاحبة للأمطار أسهم في خفضها.اضافة اعلان


سبب انخفاض درجات الحرارة بأجواء المملكة

وأضاف القازنلي أن ارتفاع درجات الحرارة لم يكن ملحوظًا في ظل الرطوبة وتساقط الأمطار في الفترة الأخيرة، وأن الحرارة متوقع أن ترتفع تدريجيًا من فترة لأخرى حتى بداية فصل الصيف.


أمطار رعدية وعواصف ورياح نشطة

يأتي هذا في وقت حذر فيه المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول، وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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