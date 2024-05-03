ارتفاع تدريجي.. خبير أرصاد يكشف سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الماضي

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توقع
المختص في الأرصاد الجوية، عادل القازنلي، ارتفاعًا تدريجيًا لدرجات الحرارة بأجواء
المملكة.
وأوضح في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي، وأن ارتفاع الرطوبة المصاحبة للأمطار أسهم في خفضها.
سبب
انخفاض درجات الحرارة بأجواء المملكةوأضاف
القازنلي أن ارتفاع درجات الحرارة لم يكن ملحوظًا في ظل الرطوبة وتساقط الأمطار في
الفترة الأخيرة، وأن الحرارة متوقع أن ترتفع تدريجيًا من فترة لأخرى حتى بداية فصل
الصيف.
أمطار
رعدية وعواصف ورياح نشطةيأتي
هذا في وقت حذر فيه المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني من استمرار فرص هطول
الأمطار الرعدية مع جريان السيول، وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى
الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
فيديو | المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي: درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي وارتفاع الرطوبة المصاحبة للأمطار أسهم في خفضها#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/1t4YuCBpEq— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2024