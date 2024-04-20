عاجل.. موعد صرف أول راتب لموظفي الحكومة بعد إجازة عيد الفطر

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أيام قليلة على إيداع راتب شهر أبريل 2024م، والذي يعد بمثابة أول راتب بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وتفيصلا، يترقب الموظفون بالقطاع العام والحكومي صرف راتب شهر إبريل، وذلك بعد أيام من انتهاء إجازة عيد الفطر .

وكان موظفو القطاع الحكومي قد انتظموا في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م.





مواعيد صرف الرواتب





موعد إيداع راتب إبريل

يذكر أن وزارة المالية حددت مواعيد صرف الأجور والمرتبات على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وفي حالة إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.ووفقا لما تضمنه جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر إبريل الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأحد 28/04/2024- الموافق 19/10/1445هـ.