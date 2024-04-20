السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ضبط 14 ألف مخالف بينهم 6 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

الحملات الميدانية المشتركة
الحملات الميدانية المشتركة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02/ 10/ 1445 هـ الموافق 11/ 04 / 2024 م إلى 08 / 10 / 1445هـ الموافق 17 / 04 / 2024م، عن النتائج التالية:اضافة اعلان

الحملات الميدانية المشتركة

 أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14672) مخالفاً، منهم (9479) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3763) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1430) مخالفاً لنظام العمل.
 ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (996) شخصاً (33%) منهم يمنيو الجنسية، و(64%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (37) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
 ثالثًا: تم ضبط (6) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
 رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (58902) وافد مخالف، منهم (54551) رجلاً، و(4351) امرأة.
 خامسًا: تم إحالة (52073) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2861) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8766) مخالفاً.
 وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
 وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
 // انتهى //

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأحوال المدنية": 5 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة

إصدار التقرير الشهري لمعايير أداء مطارات المملكة خلال مارس 2024

عاجل.. بشرى سارة.. هيئة النقل تعفي هذه الجهات التعليمية من الحد الأدنى للحافلات

السبت 11 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

عاجل.. سلاح وأموال مجهولة.. تفاصيل عملية ضبط تشكيل عصابي في عسير

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الأحوال المدنية 2:23 ص السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. "الأحوال المدنية": 5 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 9:13 ص الخميس، 18 أبريل 2024

عاجل.. تخفيضات المرور.. هل يمكن سداد كل مخالفة على حدة أم لابد من تسديد جميع المخالفات؟

أخبار السعودية 5:00 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

أخبار السعودية.. القبول الاستثنائي بالجامعات وجريمة أغرب من الخيال

وزارة الداخلية 2:22 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

عاجل.. أغرب من الخيال.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان ارتكب جريمة بشعة في الرياض