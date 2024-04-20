متى يتم دراسة الأهلية لهذا الشهر؟.. حساب المواطن يرد

صدور نتائج الأهلية: اضافة اعلان



حساب المواطن:



تعطل برنامج حساب المواطن:



رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواد على سؤال يقول :" متي يتم دراسة الأهلية لهذا الشهر؟".وأجاب "خدمة المستفيدين" عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"، أنه :" سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )".وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة يتعثر تسجيلها في البرنامج، بسبب رقم جوال قديم وهي زوجة لرب أسرة مسجون.التسجيل برقم المسجون في حساب المواطن:وكانت إحدى الزوجات قد وجهت استفسارا تقول فيه:" لو سمحت إذا جيت بسجل كمستفيد رئيسي يجيني حدث خطأ.. تأكد من رقم الجوال أو الاتصال على 19912 مع العلم المستفيدة زوجة سجين هل تدخل برقم زوجها ولا رقم جوالها ؟".وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول:" بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولا يتم إضافة الزوج".وأوضح البرنامج أنه في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة، ولابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج.كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال وجه له من قبل بعض الأشخاص يستفسر عن سبب تعطل البرنامج أثناء عرض مشكلته على الحساب.وكان أحد الأشخاص قد وجه للحساب استفسارا يقول فيه :" التطبيق معطل لديكم.. وذلك بعد استفساره عن حالة خاصة به يقول فيها :" تم وقف الصرف عني أنا وأبنائي منذ دخولي السجن.. وأنا لم أستلم الراتب ولا حساب مواطن ولا راتب بسبب السجن مدة 5 أشهر. وتسبب ذلك لنا بأمور نفسيه لا يعلمها غير الله.. أرجو منكم النظر في حالتي بهذا الشهر الكريم وصرف أثر رجعي".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بشأن تعطل البرنامج:"أهلا بك، التطبيق يعمل بشكل جيد الرجاء المحاولة مرة أخرى ، وللحصول على تجربة أفضل، يُرجى التأكد من تحديث تطبيق حساب المواطن لآخر نسخة للاستفادة من الخدمات، نسعد بخدمتك".