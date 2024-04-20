عاجل.. هل تتأثر المملكة بالسيول والأجواء في الإمارات وسلطنة عمان؟

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قال المختص في الطقس وخبير الأرصاد الجوية، عادل القازنلي إن المملكة لن تتأثر بالحالة الجوية التي شهدتها الإمارات وسلطنة عمان خلال الأيام الماضية.





سيول في الإمارات وسلطنة عمان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



فيديو | مختص في الطقس عادل القازنلي: الأمطار الغزيرة على الإمارات تصنف من الفيضانات... ولن تتأثر السعودية من سيول الإمارات وسلطنة عمان#الإخبارية pic.twitter.com/1e7tKnO8SN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2024

وقال القازنلي، لقناة “الإخبارية”: “إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات تصنف من الفيضانات كما هطلت كمية وافرة من الأمطار على سلطنة عمان”، مضيفا "أن المملكة لن تتأثر بالسيول في الإمارات وسلطنة عمان".هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف المو