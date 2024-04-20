عاجل.. ضربات نوعية في 5 مناطق.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات والشبو المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهما مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها مقيمان من الجنسيتين اليمنية والصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.
إحباط تهريب حشيش وقات وشبو المخدركذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (4.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.
وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (65) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
أيضا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
الإبلاغ عن عمليات التهريبوفي الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة طريف، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.