عاجل.. ضربات نوعية في 5 مناطق.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات والشبو المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهما مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها مقيمان من الجنسيتين اليمنية والصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.



إحباط تهريب حشيش وقات وشبو المخدر



الإبلاغ عن عمليات التهريب

