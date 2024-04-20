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ارتفاع أسعار الأسماك 30%.. تعرف على السبب

اسماك
أسماك
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شهدت أسواق المنطقة الشرقية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسماك، حيث وصلت الزيادة إلى 30%.
وترجع الزيادة في أسعار الأسماك إلى التقلبات الجوية التي لعبت دورًا أساسيًا في تراجع حجم الصيد.اضافة اعلان

تراجع الصيد بسبب التقلبات الجوية:

ونقلت صحيفة اليوم، عن الصياد محمد المرخان، عضو اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك ”لجنة الزراعة والغذاء“ بغرفة الشرقية، أن التغيرات الجوية في الوقت الحالي تُؤثّر بشكلٍ ملحوظ على تواجد أصناف الأسماك في الأسواق المحلية ”البلدي“، ما ينعكس سلباً على أسعارها في جميع أسواق المنطقة.
وأوضح أن هذه التغيرات قد تُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 25%، خاصةً في أنواع الأسماك الكبيرة.
وعزا سبب ذلك إلى شدة الرياح التي تمنع الصيادين من دخول البحر، خوفاً على سلامتهم وسلامة عمالهم وممتلكاتهم.

توقف معظم المراكب:

وقال المرخان: "خلال الأسبوع الماضي، توقفت معظم المراكب عن العمل لأيام عيد الفطر المبارك، ثمّ استمرت في التوقف قهراً بسبب التحذيرات من تغيرات جوية القوية"، مشيرًا إلى أن بعض المراكب حاولت الصيد في المباحر القريبة، لكنّ كميات الأسماك التي تم اصطيادها لم تكن كافية لتلبية احتياجات الأسواق.
ولفت إلى أن الرياح القوية، على الرغم من أنها تُعيق عمل الصيادين، إلا أنها تُقدم أيضاً فوائد جمة للبحر، حيث تُساهم في تنظيفه من الأعشاب، كما أن الأمطار تُفيد دورة الحياة البحرية.

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