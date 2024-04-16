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عاجل.. الموارد البشرية: 3 خطوات لإلغاء ملف المنشأة في مكتب العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الموارد البشرية
أ أ
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاث خطوات لإلغاء ملف المنشأة في مكتب العمل.
جاء ذلك في رد من الموارد البشرية على سؤال مستفيد قال فيه : "كيف أسوي إنهاء للملف في مكتب العمل؟".اضافة اعلان

ثلاث خطوات لإلغاء ملف المنشأة

وأجابت الهيئة، بقولها : "أهلاً بك.. لإلغاء ملف المنشأة لابد من التالي:
- تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة الغاء ملف منشأة.

توطين وظائف مبيعات التأمين

وقبل أيام، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع هيئة التأمين، عن بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية؛ سعيًا لتوفير فرص عملٍ للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين.
ويسري القرار بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 إبريل 2024 وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعيًا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.
ويأتي ذلك استنادًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445 هـ.
ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات.
ما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، مما يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين، وتحسين الأداء العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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