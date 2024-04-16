تفاصيل وخطوات خدمة إعادة تصحيح اختبار القدرات

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تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تتبع خطوات خدمة إعادة تصحيح الاختبار في ملف المستفيد في حالة الرغبة في إعادة تصحيح الاختبارات.



إعادة تصحيح اختبار القدرات



وصف الخدمة



متطلبات تقديم الخدمة



قنوات تقديم الخدمة



خطوات تنفيذ الخدمة

