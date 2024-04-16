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تفاصيل وخطوات خدمة إعادة تصحيح اختبار القدرات

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم
اختبار القدرات
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تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تتبع خطوات خدمة إعادة تصحيح الاختبار في ملف المستفيد في حالة الرغبة في إعادة تصحيح الاختبارات.

إعادة تصحيح اختبار القدراتاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية وطريقة وخطوات الاعتراض على درجة اختبار قدرات الجامعيين، ومدى إمكانية إعادة تصحيح الاختبار.
وأجابت الهيئة بقولها: "مرحباً .. بإمكانك تتبع خطوات خدمة إعادة تصحيح الاختبار في ملف المستفيد من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

وصف الخدمة

خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح اختباره خلال ستين يوماً من إعلان النتيجة عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس

متطلبات تقديم الخدمة

- عدم تجاوز ظهور النتيجة 60 يوما.                      
- دفع رسوم إعادة التصحيح للاختبار الواحد (الورقي أو الرقمي) وهي (مئتا ريال)
- يُسترد المبلغ إذا ثبت عدم صحة الدرجة المرصودة بالملف الخاص بالمتقدم.

قنوات تقديم الخدمة

• الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس

خطوات تنفيذ الخدمة

- الدخول إلى صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
-  من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (النتائج)، ثم تحديد مسمى الاختبار والضغط على (بحث).
ستظهر نتيجة الاختبار، بعدها يكون الضغط على (التفاصيل)، ثم (الاعتراض على النتيجة) أسفل الصفحة.
- قراءة شروط وأحكام إعادة التصحيح والموافقة عليها.
- الضغط على (المتابعة للدفع) ثم تحديد نوع الاعتراض.
-  اختيار طريقة الدفع (البطاقات الائتمانية / مدى) ثم الضغط على (التالي).
-  إدخال معلومات البطاقة ثم الضغط على (دفع).
- للاطلاع على تفاصيل طلب الاعتراض وحالة الطلب بعد تقديمه من خلال الضغط على (تفاصيل طلب الاعتراض) الظاهرة أسفل نتيجة الاختبار.
- عند الانتهاء من إعادة التصحيح يمكنك الاطلاع على التقرير الظاهر أسفل حالة الطلب.

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