كميات أمطار غير مسبوقة في "منيفة" بالشرقية.. وتحذير من الأرصاد

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بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة المطرية التي تشهدها المملكة والخليج، تعرضت المنطقة الشرقية لأمطار وسيول وتكون برديات كثيفة بالجبيل.





كميات أمطار غير مسبوقة في "منيفة" بالشرقية



تقلبات جوية مؤثرة على مناطق المملكة



أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر



وكشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مدينة منيفة بالمنطقة الشرقية تجاوزت الـ 42 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة.وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار مع جريان السيول بالمناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي.ودعا الجميع لتوخي الحذر ومراقبة معلومات الطقس عبر المركز، نظرًا للتقلبات الجوية المؤثرة على مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.