منخفض المطير.. شاهد أحياء مدينة زايد تحولت لأودية والسيل فاض حتى البحر

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بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة المطرية التي تشهدها الإمارات وسلطنة عمان ومنطقة الخليج، تدفقت السيول الجارية وحولت أحياء مدينة زايد والفجيرة لأودية وأنهار.







السيول تغرق الشوارع والمركبات في بعض أحياء الفجيرة





الثلاثاء ٧ شـــوال ١٤٤٥هـ

16 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/WVpMM6Emoe 📍 أحياء مدينة زايد تحولت لأوديةالثلاثاء ٧ شـــوال ١٤٤٥هـ16 إبـريـل 2024م #منخفض_الهدير April 16, 2024

تقلبات جوية تؤدي لانقطاع التيار الكهربائي



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف أغرقت مياه السيول والأمطار مدينة زايدة الإماراتية، ومناطق البدية ودبا الحصن ومسافي، التابعة لإمارة الفجيرة، نتيجة استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة هوائية وتساقط حبات البرد.ومنذ يومين، وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على مناطق عدة من الإمارات وعُمان، رافقها هطول زخات غزيرة من الأمطار والبرد، تسببت بغرق العديد من الشوارع والمركبات.وحسب وسائل إعلام محلية، فقد انقطع التيار الكهربائي في مدينة خورفكان بشكل كامل، عن بيوت السكان والمحال التجارية ومحطات تزويد الوقود.