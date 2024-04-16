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منخفض المطير.. شاهد أحياء مدينة زايد تحولت لأودية والسيل فاض حتى البحر

بسبسيب
السيول تجتاح مدينة زايد
أ أ
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بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة المطرية التي تشهدها الإمارات وسلطنة عمان ومنطقة الخليج، تدفقت السيول الجارية وحولت أحياء مدينة زايد والفجيرة لأودية وأنهار.اضافة اعلان


السيول تغرق الشوارع والمركبات في بعض أحياء الفجيرة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف أغرقت مياه السيول والأمطار مدينة زايدة الإماراتية، ومناطق البدية ودبا الحصن ومسافي، التابعة لإمارة الفجيرة، نتيجة استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة هوائية وتساقط حبات البرد.

تقلبات جوية تؤدي لانقطاع التيار الكهربائي

ومنذ يومين، وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على مناطق عدة من الإمارات وعُمان، رافقها هطول زخات غزيرة من الأمطار والبرد، تسببت بغرق العديد من الشوارع والمركبات.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد انقطع التيار الكهربائي في مدينة خورفكان بشكل كامل، عن بيوت السكان والمحال التجارية ومحطات تزويد الوقود.


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