الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة وبرديات على مناطق المملكة

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أظهرت أحدث صور للأقمار الصناعية، عواصف رعدية وتساقط الأمطار والبرديات بغزارة على مناطق مختلفة من المملكة.





عواصف رعدية وأمطار غزيرة وبرديات



عواصف رملية في عديد من المناطق



نصائح مهمة لجميع المواطنين أثناء التقلبات الجوية



أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن أحدث صور الأقمار الاصطناعية أظهرت اشتداد الحالة الماطرة الآن، حيث تنشط السحب الركامية بشكل واسع في مناطق عديدة مرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد.وتشمل التقلبات الجوية، أجزاءً من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة، ومناطق تبوك والجوف وحائل وشمال القصيم ومنطقة الحدود الشمالية وتمتد لحفر الباطن.ويترافق نشاط السحب الرعدية الآن بحدوث عواصف رملية في عديد من المناطق، حيث تشير صور الأقمار الاصطناعية والتي توضح أماكن تواجد الغبار إلى تواجد عواصف غبارية في منطقة جنوب حفر الباطن وجنوب منطقة مكة المكرمة.وينصح خبراء الطقس أثناء تأثير الحالة الجوية، بضرورة تجنب التواجد بأماكن جريان الأودية والشعاب وأماكن التجمعات المائية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.