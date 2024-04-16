تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

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يشترط حساب المواطن، الإفصاح عن كافة مصادر الدخل عند التسجيل في برنامج الدعم، لتقدير مدى استحقاقيته من عدمه.
المكافآت الجامعية في حساب المواطنوتندرج المكافآت الجامعية ضمن مصادر الدخل التي يتعين الإفصاح عنها، على ما أفاد حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس".
وقال ردًا على أحد المتابعين: "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها"، محددًا طريقة الإفصاح على النحو التالي:
- اختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت"
- مصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"
- إضافة وحفظ.
ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).
تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم اضافة وحفظ ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 16, 2024
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.