تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

أ أ

يشترط حساب المواطن، الإفصاح عن كافة مصادر الدخل عند التسجيل في برنامج الدعم، لتقدير مدى استحقاقيته من عدمه.





المكافآت الجامعية في حساب المواطن



تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم اضافة وحفظ ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك April 16, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

