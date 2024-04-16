الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يشترط حساب المواطن، الإفصاح عن كافة مصادر الدخل عند التسجيل في برنامج الدعم، لتقدير مدى استحقاقيته من عدمه.

المكافآت الجامعية في حساب المواطناضافة اعلان

وتندرج المكافآت الجامعية ضمن مصادر الدخل التي يتعين الإفصاح عنها، على ما أفاد حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس".
وقال ردًا على أحد المتابعين: "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها"، محددًا طريقة الإفصاح على النحو التالي:
- اختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" 
- مصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" 
- إضافة وحفظ.
 ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. المرور يجيب: السيارة باسمي وزوجي ارتكب مخالفات بـ76 ألف ريال.. ماذا أفعل؟

عاجل.. قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة من معاش المتوفى

خطوات حل الواجبات المدرسية ورفعها على منصة مدرستي

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عاجل.. مطلقة قبل رمضان تريد إضافة أبنائها معها في حساب المواطن.. البرنامج يجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 4:41 ص الجمعة، 22 مارس 2024

لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب المتقاعد وينزل فقط للزوجة والأبناء؟

حساب المواطن - ريال 5:50 م الخميس، 21 مارس 2024

بشرى من حساب المواطن بخصوص فتح حساب اشتراك اختياري بالتأمينات الاجتماعية

رواتب المواطنين 11:02 ص الخميس، 21 مارس 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تقديم صرف دفعة إبريل بسبب عيد الفطر

وثيقة العمل الحر - حساب المواطن 5:53 م الأربعاء، 20 مارس 2024

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟