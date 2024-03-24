عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد وتبرع سخي من خادم الحرمين وولي العهد وبشرى للموظفين

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل ورسميًا.. بشرى للموظفين بشأن موعد صرف رواتب شهر مارس



أمر ملكي بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل



توضيح مهم من سكني بخصوص إتاحة تسهيلات إضافية



باقي 5 أيام على انتهاء عقد الإيجار هل ينزل حساب المواطن الشهر القادم؟.. البرنامج يجيب



عاجل.. هل ينزل حساب المواطن بعد العيد بـ5 أيام بسبب إجازة البنوك؟.. البرنامج يرد



عاجل.. كم المبلغ الذي يدفعه المؤجر لكي يتم تجديد عقد المستأجر تلقائيًا؟.. إيجار ترد



طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة والرياض و5 مناطق من أمطار غزيرة



برد وسيول.. استمرار الحالة المطرية على الرياض وهذه المناطق (فيديوهات)



عاجل.. بدءًا من الغد.. تسجيل الطلاب المستجدين في الصف‌ الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446هـ



عاجل.. صدور الأهلية للدورة 77 من حساب المواطن



خادم الحرمين وولي العهد يدعمان حملة جود المناطق بتبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال

