عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد وتبرع سخي من خادم الحرمين وولي العهد وبشرى للموظفين

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل ورسميًا..
بشرى للموظفين بشأن موعد صرف رواتب شهر مارس
من المقرر أن يتم إيداع رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي لشهر مارس 2024م، يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م.. المزيد هنا
أمر ملكي بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم, بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.. المزيد هنا
توضيح مهم من
سكني بخصوص إتاحة تسهيلات إضافية
أعلن برنامج سكني، استمرار التمويل المدعوم، على أن يتم الكشف عن أي تسهيلات قد تتوافر.. المزيد هنا
باقي 5 أيام على
انتهاء عقد الإيجار هل ينزل حساب المواطن الشهر القادم؟.. البرنامج يجيب
أعلن حساب المواطن، أن إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين يرتبط باستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة.. المزيد هنا
عاجل.. هل ينزل
حساب المواطن بعد العيد بـ5 أيام بسبب إجازة البنوك؟.. البرنامج يرد
يترقب مستفيدو حساب المواطن موعد الإعلان عن إيداع الدفعة 77 – لشهر إبريل، وما إذا كان سيتم إيداعها قبل شهر رمضان أم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا
عاجل.. كم
المبلغ الذي يدفعه المؤجر لكي يتم تجديد عقد المستأجر تلقائيًا؟.. إيجار ترد
حددت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، قيمة الرسوم المادية التي يدفعها المؤجر لتجديد عقد المستأجر تلقائيًا.. المزيد هنا
طقس غير مستقر..
"الحصيني" يُحذر سكان مكة والرياض و5 مناطق من أمطار غزيرة
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة على مكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
برد وسيول..
استمرار الحالة المطرية على الرياض وهذه المناطق (فيديوهات)بتساقط البرد
الكثيف وجريان السيول، تستمر الحالة الممطرة العاشرة على الرياض ومناطق مختلفة من
المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. بدءًا من الغد.. تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446هـ
تبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من غد الاثنين التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي.. المزيد هنا
عاجل.. صدور الأهلية للدورة 77 من حساب المواطن
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024).
وأوضح الحساب أنه للتحقق.. المزيد هنا
خادم الحرمين وولي العهد يدعمان حملة جود المناطق بتبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال
قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.. المزيد هنا