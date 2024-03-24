أمر ملكي بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل

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أمر ملكي:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم, بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلسِ الوزراء - حفظهما الله - بمرفق القضاء.وسأل معاليه المولى - عزوجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل.