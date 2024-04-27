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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 18 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 18 من شوال 1445 هجرية، الموافق 26 من إبريل 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:40 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:40، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:29 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة
○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:32
المدينة – 4:26
الرياض – 3:58

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:45
المدينة – 6:50
الرياض – 6:22

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:15
المدينة – 8:20
الرياض – 8:52


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