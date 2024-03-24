برد وسيول.. استمرار الحالة المطرية على الرياض وهذه المناطق (فيديوهات)

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بتساقط البرد الكثيف وجريان السيول، تستمر الحالة الممطرة العاشرة على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.





حالة مطرية قوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنين



أمطار غزيرة على طريف بالحدود الشمالية



استمرار هطول الأمطار على الشرقية



أمطار رعدية غزيرة وزخات البرد



جريان السيول بمناطق مختلفة من المملكة



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على الرياض والشرقية وتبوك ومكة ومنطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف والعويقيلة.وبين المركز أن الحالة تبدأ من يوم الأحد ,تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى يوم الاثنين.وفي الرياض، تساقط البرد بكثافة مع جريان السيول نتيجة استمرار هطول أمطار غزيرة ملأت شوارع مرات شمال غرب الرياض.كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.ومن خفيفة إلى متوسطة تساقطت كميات من الأمطار على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر، وبقيق، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل، والنعيرية، والقرية العليا، ومازالت الأمطار مستمرة في الهطول.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.وأضاف أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.