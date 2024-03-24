برد وسيول.. استمرار الحالة المطرية على الرياض وهذه المناطق (فيديوهات)

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بتساقط البرد الكثيف وجريان السيول، تستمر الحالة الممطرة العاشرة على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.
حالة مطرية قوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنينونبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة
ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق
رعدية على الرياض والشرقية وتبوك ومكة ومنطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر
ومحافظة طريف والعويقيلة.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من يوم الأحد ,تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى يوم الاثنين.
وفي الرياض، تساقط البرد بكثافة مع جريان السيول نتيجة استمرار هطول أمطار غزيرة ملأت شوارع مرات شمال غرب الرياض.
أمطار غزيرة على طريف بالحدود الشماليةكما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف
وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
استمرار هطول الأمطار على الشرقيةومن خفيفة إلى متوسطة تساقطت كميات من الأمطار على
المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر، وبقيق، والقطيف،
ورأس تنورة، والجبيل، والنعيرية، والقرية العليا، ومازالت الأمطار مستمرة في
الهطول.
🔴 سيول قوية في #عرعر— طقس (@tqqs) March 24, 2024
الأحد ١٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
24 مــارس 2024م
عبر | @b_b7372
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أمطار رعدية غزيرة وزخات البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة
والغبار وزخات من البرد.
جريان السيول بمناطق مختلفة من المملكةوأضاف أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على
أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة،
مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.
🔴— طقس (@tqqs) March 23, 2024
البرد في شوارع #مرات 😍👌🏻
شمال غرب #الرياض_الان
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
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