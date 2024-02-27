صور.. ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا:

ورحب سمو ولي العهد بفخامة الرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، مؤكدا سمو ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.فيما عبر فخامة الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.فيما حضر من الجانب الأوكراني، معالي رئيس مكتب فخامة الرئيس الأوكراني السيد أندري يرماك، ومعالي وزير الخارجية السيد دميترو كوليبا، ومعالي وزير الصناعات الاستراتيجية السيد أوليكساندر كاميشين، ومعالي وزير الدفاع السيد رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.