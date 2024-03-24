الأحد، 14 رمضان 1445 ، 24 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بدءًا من الغد.. تسجيل الطلاب المستجدين في الصف‌ الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446هـ

نظام نور
منصة نور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من غد الاثنين التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.اضافة اعلان

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية

ويبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الاهلية والعالمية

في حين يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

بينما يبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 
في حين يبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من 15 مضان وحتى 22 من شوال.

التسجيل عبر نظام نور

وأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.  
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.
وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العان الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

اقرأ أيضا

أمير الحدود الشمالية يُكرّم الفائزَين بالمركز الأول بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

بالفيديو.. برد كثيف بدون مطر يضرب العاصمة الرياض

فلكيّة جدة: "بدر رمضان" يُزين السماء اليوم

عاجل ورسميًا.. بشرى للموظفين بشأن موعد صرف رواتب شهر مارس

أسرار إجبار فرنسا على تقديم اعتذار رسمي للمملكة (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العودة للمدارس 9 9:39 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل ولأول مرة.. 99% من مدارس المملكة تلتحق بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي

الطلاب 7:52 ص الأحد، 03 مارس 2024

انطلاق الفصل الدراسي الثالث.. والتعليم تُوجّه بهذا الإجراء

أهم 10 10:00 م السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمدينة و تفاصيل الدراسة في رمضان

جانب من اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول 11:00 م السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. للطلاب والمعلمين.. موعد بداية إجازة عيد الفطر المبارك