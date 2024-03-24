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عاجل ورسميًا.. بشرى للموظفين بشأن موعد صرف رواتب شهر مارس

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من المقرر أن يتم إيداع رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي لشهر مارس 2024م، يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م. اضافة اعلان

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 

يأتي ذلك وفقًا لجدول الرواتب التي حددت وزارة المالية مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد إيداع راتب مارس

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.

راتب شهر إبريل

فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 

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