باقي 5 أيام على انتهاء عقد الإيجار هل ينزل حساب المواطن الشهر القادم؟.. البرنامج يجيب

أ أ

أعلن حساب المواطن، أن إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين يرتبط باستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول إن عقد الإيجار يتبقى على انتهائه 5 أيام، فهل ينزل حساب المواطن في شهر شوال؟.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، وفي حال انتهاء المستند ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل". وأضاف: "ولابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".



اهلا بك، يتم التحقق من البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء المستند ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" ولابد من ارفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 24, 2024

التحقق من البيانات في حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



موعد صرف دفعات حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

