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باقي 5 أيام على انتهاء عقد الإيجار هل ينزل حساب المواطن الشهر القادم؟.. البرنامج يجيب

رواتب المواطنين
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن، أن إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين يرتبط باستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة. 
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول إن عقد الإيجار يتبقى على انتهائه 5 أيام، فهل ينزل حساب المواطن في شهر شوال؟.اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، وفي حال انتهاء المستند ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل". وأضاف: "ولابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".


التحقق من البيانات في حساب المواطن

وقال البرنامج في إفادة سابقة: "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".
وأضاف: "وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم (من هنا), 
وأشار البرنامج إلى أنه "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه".


أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وذلك أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد صرف دفعات حساب المواطن

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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