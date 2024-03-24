عاجل.. هل ينزل حساب المواطن بعد العيد بـ5 أيام بسبب إجازة البنوك؟.. البرنامج يرد

يترقب مستفيدو حساب المواطن موعد الإعلان عن إيداع الدفعة 77 – لشهر إبريل، وما إذا كان سيتم إيداعها قبل شهر رمضان أم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.





حياك الله ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك