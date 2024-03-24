عاجل.. هل ينزل حساب المواطن بعد العيد بـ5 أيام بسبب إجازة البنوك؟.. البرنامج يرد

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يترقب مستفيدو حساب المواطن موعد الإعلان عن إيداع الدفعة 77 – لشهر إبريل، وما إذا كان سيتم إيداعها قبل شهر رمضان أم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
موعد صرف حساب المواطنوتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
ويعني هذا أن الموعد المحدد لإيداع الدفعة المقبلة هو الثلاثاء 10 من إبريل 2024، الذي سيوافق آخر أيام شهر رمضان 1445هـ.
ولم يعرف بعد ما إذا كان سيتم التبكير بصرف الدعم، وذلك لتفادي موعد إجازة البنوك وإجازة عيد الفطر المبارك.
إجازة عيد الفطر للبنوكوتبدأ إجازة البنوك يوم 25 من رمضان 1445هـ الموافق 4 أبريل 2024م، على أن يستأنف العمل مرة أخرى في البنوك والمؤسسات المصرفية يوم الأحد 5 من شوال 1445هـ الموافق 14 من إبريل 2024م.
وفي هذا الإطار، تساءل أحد مستفيدي حساب المواطن حول ما إذا كانت الدفعة المقبلة سيتم إيداعها في 1 شوال أم بعد عيد الفطر بـ 5 أيام، أم قبله بسبب إجازة البنوك؟.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
حياك الله ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 24, 2024
خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم
ويمكن لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية التعرف على قيمة استحقاقهم باستخدام الحاسبة التقديرية من هنا
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.