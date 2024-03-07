الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. مكرمة ملكية ونتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب تواصل التحليق عالميًااضافة اعلان


في أول تعاملات اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، لتسجل أرقامًا قياسية جديدة.. المزيد هنا

"الصناعة" تُعلن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية


أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي "من دفع الرسوم الجمركية".. المزيد هنا

عاجل.. المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي متى تنزل في رمضان؟


على الرغم من أنه لم يصدر بعد إعلان رسمي بشأنها، إلا أنه عادة ما يتم صرف مكرمة ملكية (معونة شهر رمضان) من خادم الحرمين الشريفين.. المزيد هنا

عاجل.. ولي العهد: إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة لـ"صندوق الاستثمارات"


أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.. المزيد هنا

عاجل.. "التعليم" تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ


أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.. المزيد هنا

صدور الموافقة الكريمة بالتجديد للشيخ خالد المهنا في إمامة المسجد النبوي


صدرت اليوم الخميس، الموافقة الكريمة بالتجديد لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، في إمامة المسجد النبوي الشريف.. المزيد هنا

عاجل.. رسميًا من بداية شهر رمضان.. تفاصيل بدء تنظيم إيقاف الخدمات


 يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على .. المزيد هنا

السكري والروثانة في المقدمة.. إقبال كبير على أسواق التمور بالمدينة مع اقتراب شهر رمضان


تشهد أسواق ومحال بيع التمور بالمدينة المنورة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك , إقبالا متزايدا من المتسوقين.. المزيد هنا

عاجل.. بيان من "الغذاء والدواء" ردًا على طريقة التأكد من جودة زيت الزيتون


نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يتم تداوله حول طريقة التأكد من جودة زيت الزيتون بوضعه في "الفريزر".. المزيد هنا

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