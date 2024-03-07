عاجل.. أهم 10.. مكرمة ملكية ونتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب تواصل التحليق عالميًا



"الصناعة" تُعلن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية



عاجل.. المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي متى تنزل في رمضان؟



عاجل.. ولي العهد: إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة لـ"صندوق الاستثمارات"



عاجل.. "التعليم" تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ



صدور الموافقة الكريمة بالتجديد للشيخ خالد المهنا في إمامة المسجد النبوي



عاجل.. رسميًا من بداية شهر رمضان.. تفاصيل بدء تنظيم إيقاف الخدمات



السكري والروثانة في المقدمة.. إقبال كبير على أسواق التمور بالمدينة مع اقتراب شهر رمضان



عاجل.. بيان من "الغذاء والدواء" ردًا على طريقة التأكد من جودة زيت الزيتون

