طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة والرياض و5 مناطق من أمطار غزيرة

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حذر خبير الطقس، عبد
العزيز الحصيني، اليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة على مكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.
"الحصيني" يُحذر
هذه المناطق من أمطار غزيرةوأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للنماذج العددية
للطقس، فمن المتوقع اليوم تساقط أمطار على أجزاء واسعة من مناطق الرياض - بما فيها
العاصمة الرياض - والشرقية والحدود الشمالية والجوف.
وأضاف أن الحالة المطرية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرق منها، وهي متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد وسيول.
وأشار إلى احتمال تشكل سحب عملاقة معروفة بشدة رياحها، وكبر حبات بردها، وغزارة مطرها على أجزاء من المناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان، تسبق برياح نشطة من خفيفة إلى شبه قوية على معظم المملكة، وانخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق.
تطور سريع في الحالة الممطرةولفت إلى تطور سريع في الحالة الممطرة العاشرة لعام ١٤٤٥هـ
وانتشار السحب الرعدية في عدة مناطق، وذلك على النحو التالي:
1 - حزام سحابي ممتد من ظلم إلى حفر الباطن.
2 - حزام آخر على أجزاء من محافظات عفيف الدوادمي وشقراء والمجمعة والصمان.
3 - حزام سحابي ثالث على الحدود الشمالية.
4 - ورابع على جنوب الطائف.
5 - وخامس على شمال شرق أملج.
6 - وسادس شمال المنطقة الشرقية.
7 - وسابع على عسير.