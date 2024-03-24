طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة والرياض و5 مناطق من أمطار غزيرة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة على مكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.





"الحصيني" يُحذر هذه المناطق من أمطار غزيرة



تطور سريع في الحالة الممطرة



أمطار رعدية غزيرة وزخات البرد



جريان السيول بمناطق مختلفة من المملكة



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للنماذج العددية للطقس، فمن المتوقع اليوم تساقط أمطار على أجزاء واسعة من مناطق الرياض - بما فيها العاصمة الرياض - والشرقية والحدود الشمالية والجوف.وأضاف أن الحالة المطرية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرق منها، وهي متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد وسيول.وأشار إلى احتمال تشكل سحب عملاقة معروفة بشدة رياحها، وكبر حبات بردها، وغزارة مطرها على أجزاء من المناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان، تسبق برياح نشطة من خفيفة إلى شبه قوية على معظم المملكة، وانخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق.ولفت إلى تطور سريع في الحالة الممطرة العاشرة لعام ١٤٤٥هـ وانتشار السحب الرعدية في عدة مناطق، وذلك على النحو التالي:1 - حزام سحابي ممتد من ظلم إلى حفر الباطن.2 - حزام آخر على أجزاء من محافظات عفيف الدوادمي وشقراء والمجمعة والصمان.3 - حزام سحابي ثالث على الحدود الشمالية.4 - ورابع على جنوب الطائف.5 - وخامس على شمال شرق أملج.6 - وسادس شمال المنطقة الشرقية.7 - وسابع على عسير.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.وأضاف أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.