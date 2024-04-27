رحلة مباشرة إضافية إلى دبي كل جمعة من مطار الأحساء

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أعلن اليوم مطار الأحساء الدولي عن تيسير رحلة مباشرة إضافية إلى دبي كل يوم جمعة، يتيحها المطار للمسافرين من وإلى محافظة الأحساء.





رحلة إضافية إلى دبي كل جمعة من الأحساء



تنمية الحركة الجوية



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني أن شركة مطارات الدمام تسعى من خلال إضافة هذه الرحلة الدولية إلى تلبية احتياج المسافرين إلى وجهات دولية في أوقات مناسبة.منوهاً بالتوسعة والتطوير الذي شهده مطار الأحساء الدولي وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وكان له الأثر الإيجابي في تعزيز إمكانيات المطار وتهيئته بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لاستقبال وتسيير المزيد من الرحلات.وأشار إلى أن هذه الرحلة الإضافية الجديدة تأتي ضمن خطة تنمية الحركة الجوية لشركة مطارات الدمام عبر إضافة عدة وجهات دولية ومحلية مباشرة من وإلى مطار الأحساء الدولي والوصول إلى طاقة المطار الجديدة بعد التوسعة وتبلغ مليون مسافر سنوياً.لافتاً النظر إلى أن عدد المسافرين عام 2023 ازداد بنسبة 19% مقارنة بعام 2022.