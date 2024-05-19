تعليم ينبع يعتمد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام 1445هـ في جميع المراحل الدراسية.



إجراءات النقل الداخلي



وأوضحت إدارة التعليم أن نسبة المنقولين من المعلمين والمعلمات لهذا العام بلغت 52.50 % ، فنسبة المنقولين من المعلمين 50.28 % وعددهم 267 معلمًا ، فيما بلغت نسبة المعلمات المنقولات 54 % وعددهم 459 معلمةً .وأبانت الإدارة أن نتائج النقل متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرةً إلى أن مباشرة المنقولين مع عودة المعلمين والمعلمات، مثمنةً جهود فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين في إنجاز إجراءات النقل الداخلي. ‏

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، قد أعلنت اليوم الاحد، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ، بالمدينة المنورة.

وبينت أن نتائج الحركة، شملت نقل 2163 معلماً بنسبة 57.09٪ من إجمالي المتقدمين للحركة، إضافة إلى 2509 معلمة بنسبة 54.18٪ من المتقدمات.

داعية المتقدمين إلى الاطلاع على نتائج حركة النقل عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور.

وأفادت أنه تم إتاحة الاعتراض على النتيجة إلكترونيًا عبر نظام نور، بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.





