في ظل تقلب الأجواء.. "الصحة" تدعو الجميع لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية

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دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق "صحتي"، والوقاية من مضاعفات الإصابة مضاعفات الإصابة الخطيرة مع بدء موسم الانفلونزا الموسمية وانتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول. اضافة اعلان



pic.twitter.com/kwetCrmNs6 فيديو | مع انتهاء فصل الصيف وتقلب الأجواء.. الصحة تدعو الجميع لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية #الإخبارية November 21, 2023



لقاح الإنفلونزا الموسمية

طلب لقاح الإنفلونزا عبر تطبيق كريم



وتشدد الوزارة على أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يساهم في خفض فرص الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%.وبينت أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملون في القطاع الصحي.وأتاحت وزارة الصحة مؤخرًا، خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق "كريم"، وذلك عبر خطوات إلكترونية يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح.وأفادت بأن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من الحصول عليه بكل يسر وسهولة.وفيما يلي الخطوات:يبدأ المستخدم بالدخول على تطبيق كريماختيار سيارةيتخطي نقطة الوصولاختيار موقع نقطة الانطلاق "مكان تلقي التطعيم"يليها اختيار فئة سيارة تطعيم الإنفلونزاالضغط على زر "يلا" ليقبل كابتن الرحلة، ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي.وستكون الخدمة متاحة في الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، وسيتم تقديمها خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءً.