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في ظل تقلب الأجواء.. "الصحة" تدعو الجميع لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية

لقاح الانفلونزا
لقاح الإنفلونزا الموسمية
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دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق "صحتي"، والوقاية من مضاعفات الإصابة مضاعفات الإصابة الخطيرة مع بدء موسم الانفلونزا الموسمية وانتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول.اضافة اعلان

وتشدد الوزارة على أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يساهم في خفض فرص الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%.
وبينت أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملون في القطاع الصحي.

طلب لقاح الإنفلونزا عبر تطبيق كريم

وأتاحت وزارة الصحة مؤخرًا، خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق "كريم"، وذلك عبر خطوات إلكترونية يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح.
وأفادت بأن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من الحصول عليه بكل يسر وسهولة.
وفيما يلي الخطوات:
يبدأ المستخدم بالدخول على تطبيق كريم 
اختيار سيارة 
يتخطي نقطة الوصول
اختيار موقع نقطة الانطلاق "مكان تلقي التطعيم"
يليها اختيار فئة سيارة تطعيم الإنفلونزا
الضغط على زر "يلا" ليقبل كابتن الرحلة، ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي.
وستكون الخدمة متاحة في الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، وسيتم تقديمها خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءً.




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