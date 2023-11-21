شاهد.. تساقط أمطار مع تشكل سحب معين الرعدية في الدمام

أ أ

استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة مع تكون السحب الرعدية الممطرة في "أبومعين"، بمحافظة الدمام بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع تشكل السحب الرعدية المطيرة في الدمام.





طقس بارد وسيول على معظم المناطق



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.