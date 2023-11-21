الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. تساقط أمطار مع تشكل سحب معين الرعدية في الدمام

786787
أمطار الدمام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة مع تكون السحب الرعدية الممطرة في "أبومعين"، بمحافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع تشكل السحب الرعدية المطيرة في الدمام.

طقس بارد وسيول على معظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد  أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

889089
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

اقرأ أيضا

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار وسيول بالمملكة 4:35 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

بـ34.2 ملم.. الشرقية تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بالمملكة

ق675685 4:19 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

بالفيديو.. شاهد ماذا فعل العصف المطري بطريق مطار الملك فهد بالدمام؟

67876876 3:42 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد أمطار غزيرة وسيول جارية تملأ شوارع الدمام

87867 11:20 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

صباح اليوم.. شاهد جريان سيول الحلاة السوداء في عسير

اقرأ أيضا

7866
9:17 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

F_evufuWYAAWVvu
7:36 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

أمطار وسيول
7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

وزارة العدل
4:49 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى