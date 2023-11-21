بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن أهلية للضمان الاجتماعي المطور.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، خطوات الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال:
أيقونة برامج الدعم الخاصة بي
اختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)
للدخول عبر المنصة: (من هنا)
أهلا بك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 21, 2023
في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)
،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي :https://t.co/bIA7O1ot8U
،، شاكرين لك
خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي -الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
معاش الضمان الاجتماعيمعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.