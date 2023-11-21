بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن أهلية للضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، خطوات الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال: اضافة اعلان

أيقونة برامج الدعم الخاصة بي

اختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)

للدخول عبر المنصة: (من هنا)



أهلا بك

في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)

،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي :https://t.co/bIA7O1ot8U

،، شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 21, 2023

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي

