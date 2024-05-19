عاجل.. قبل تنفيذ حكم الشرع بلحظات.. أول تعليق من والد قاتلة الطفل عبدالمجيد الحربي بعد العفو عنها

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نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لتعليق والد قاتلة الطفل عبد المجيد الحربي بعد العفو عنها في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ حكم الشرع.



أول تعليق من والد قاتلة الطفل عبدالمجيد الحربي:

تفاصيل الواقعة:





بعد قرار العفو في آخر اللحظات، مشاعر والد المعفو عنها لصديقه ورفيق دربه حنش الحربيpic.twitter.com/g3MsJRV074 #الإخبارية فيديو | "حنش الحربي أغلى من أخواني"بعد قرار العفو في آخر اللحظات، مشاعر والد المعفو عنها لصديقه ورفيق دربه حنش الحربي #نشرة_النهار May 17, 2024

وأوضح الوالد مرعي الحربي في تصريحاته قائلا "الحنش بيض الله وجهه، وحنش أخويا، ونسيبي، وقضينا 30 سنة في الخدمة سوا، ولا نتفارق، إخوالي الإثنين عند حنش في تبوك، وما أجرؤ أروح لخوالي لكن أروح عنده".وأضاف:" حنش أكثر من أخ لأخوه يعلم الله، له معزة في قلبي لا يعلمها إلا الله، والحمد لله حنش اتخذ قرار ما بعده قرار".وكان المواطن حنش محمد مرعي الحربي، قد عن قاتلة ابنه لوجه الله تعالى، وذلك قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع الثلاثاء الماضي.وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما قبل 6 سنوات من الآن، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على الطفل مقتولاً حرقًا بالنار بالقرب من منزل أسرته في مركز خميس حرب بمحافظة القنفذة، وذلك بعد يومين من اختفائه.على إثر ذلك بدأت سلطات التحقيق في البحث المكثف عن مرتكب/ة واقعة القتل فيما عُرفت آنذاك بقضية "طفل خميس حرب".وألقت الشرطة القبض على المتهمة، والتي تبين أنها إحدى قريبات الطفل واعترفت بالجريمة.