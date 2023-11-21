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بهذا الموعد.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار على 6 مناطق

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تقلبات جوية
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حذر خبراء الأرصاد من تقلبات جوية وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.

حالة مطرية غزيرةاضافة اعلان

وحسب تحديث النموذج الأوروبي، فقد توقع الخبراء  حالة جوية قادمة متمثلة في أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

مطر وتقلبات جوية بهذه المناطق

وأوضحت أن الحالة المتوقعة تكون على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والشرقية، تمتد إلى شمال محافظات الرياض.

طقس بارد وسيول على معظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة.

أمطار رعدية وسيول

وأضاف المركز في تقريره أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

أمطار رعدية ورياح نشطة

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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