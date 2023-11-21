بهذا الموعد.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار على 6 مناطق

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حذر
خبراء الأرصاد من تقلبات جوية وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.
حالة
مطرية غزيرةوحسب
تحديث النموذج الأوروبي، فقد توقع الخبراء حالة جوية قادمة متمثلة في أمطار رعدية غزيرة
ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
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مطر
وتقلبات جوية بهذه المناطقوأوضحت
أن الحالة المتوقعة تكون على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والشرقية،
تمتد إلى شمال محافظات الرياض.
طقس بارد وسيول على معظم المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة.
أمطار رعدية وسيولوأضاف المركز في تقريره أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.