بهذا الموعد.. تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار على 6 مناطق

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حذر خبراء الأرصاد من تقلبات جوية وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.





حالة مطرية غزيرة اضافة اعلان



مطر وتقلبات جوية بهذه المناطق



طقس بارد وسيول على معظم المناطق



أمطار رعدية وسيول



أمطار رعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب تحديث النموذج الأوروبي، فقد توقع الخبراء حالة جوية قادمة متمثلة في أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة.وأوضحت أن الحالة المتوقعة تكون على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والشرقية، تمتد إلى شمال محافظات الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة.وأضاف المركز في تقريره أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.