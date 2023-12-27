عاجل.. أخبار السعودية.. الخطاب الملكي السنوي وأمطار وسيول على الرياض و10 مناطق وتعويض التأمينات

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورى ويشيد برؤية 2030
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى .
ولي العهد: المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة.
597 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
سجلت تبرعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 597 مليون ريال بعدما يقرب من شهرين من انطلاقها.
تحذير من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر والهلال الأحمر يرفع جاهزيته
دعت المديرية العامة للدفاع المدني سكان منطقتي المدينة والحدود الشمالية والجوف إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.
حقيقة حصول المقيم بدولة خليجية على حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن مدى أحقية مواطنة تقيم بدولة الكويت في الحصول على الدعم المقدم من البرنامج.
طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر منصة مساند
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بالتعاون مع منصة مساند فإنها حريصة على تطبيق جميع الإجراءات والآليات؛ لضمان حقوق العمالة المنزلية، وأصحاب العمل.
3 شروط لإصدار تراخيص التعليم الإلكتروني
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مشروع لائحة التعليم الإلكتروني والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.
ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مروجي المخدرات بهذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
تحذير من "النقل": 5 آلاف ريال غرامة مخالفة طلب "اللوكيشن"
كشف متحدث الهيئة العامة للنقل أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني في توصيل الخدمات البريدية، وطلب "اللوكيشن" بدلا من ذلك هي مخالفة تصل إلى 5 آلاف ريال.
قيمة تعويض الدفعة الواحدة لكل مدة من التأمينات عند بلوغ الستين
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن نظام التأمينات يقضي بصرف الدفعة الواحدة للرجل أو المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.