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تحذير عاجل من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق

أمطار غزيرة على عسير
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقلة وعرعر ورفحاء".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج وضباء وحقل والبدع وتيماء".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل والقريات ودومة الجندل وسكاكا".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "وادي الفرع والعهد والرايس وبدر والحناكية والعلا والعيص وينبع وخيبر والمدينة".
5 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وصمد".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات".
7 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة ورابغ والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
11 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الأمطار والسيول تستمر حتى العاشرة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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