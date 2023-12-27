قيمة تعويض الدفعة الواحدة لكل مدة من التأمينات عند بلوغ الستين

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن نظام التأمينات يقضي بصرف الدفعة الواحدة للرجل أو المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد. اضافة اعلان

وأوردت المؤسسة أمثلة تطبيقية لتعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حول تعويض الدفعة الواحدة.





الدفعة الواحدة.. واستحقاق 10 سنوات خدمة



الدفعة الواحدة.. وخدمة 5 سنوات وأقل من 10





الدفعة الواحدة.. وأقل من 5 سنوات خدمة





كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة؟



وتكون حالة المشترك انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين، وكانت مدة خدمته 10 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة، وبلغ بعد ذلك سن الستين، يستحق معاش ببلوغ الستين.ويكون المشترك انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين وكانت مدة خدمته 5 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة وبلغ بعد ذلك سن الستين.يحق له الحصول على معاش ببلوغ سن الستين من خلال طلب ضم مدة اعتبارية بما يكمل مدة العشر سنوات، وفي حال عدم رغبته استخدام هذا الحق يستحق تعويض الدفعة الواحدة ببلوغ الستين.ويكون المشترك انتهت خدمه قبل بلوغ سن الستين وكانت مدة خدمته 4 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة، ثم بلغ بعد ذلك الستين، يستحق تعويض الدفعة الواحدة ببلوغ سن الستين.الدفعة الواحدة هي مبلغ مقطوع يصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش.تحسب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي؛ فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) .