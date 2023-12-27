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الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر والهلال الأحمر يرفع جاهزيته

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني سكان منطقتي المدينة والحدود الشمالية والجوف إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.اضافة اعلان

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالبت على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.


 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

"الهلال الأحمر بالجوف" يرفع الجاهزية

في الوقت نفسه، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة خلال الأيام المقبلة.
 وأوضح مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، أن الاستعداد ورفع الجاهزية شمل 14 فرقة إسعافية وفرقتي عناية، بالإضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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