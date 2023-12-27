الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر والهلال الأحمر يرفع جاهزيته

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دعت
المديرية العامة للدفاع المدني سكان منطقتي المدينة والحدود الشمالية والجوف إلى
توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذروطالبت
على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة
بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.
"الهلال
الأحمر بالجوف" يرفع الجاهزيةفي
الوقت نفسه، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية
والقيادة الميدانية استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية المتوقعة على
المنطقة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، أن الاستعداد ورفع الجاهزية شمل 14 فرقة إسعافية وفرقتي عناية، بالإضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطيرة.