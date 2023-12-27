عاجل.. 3 شروط لإصدار تراخيص التعليم الإلكتروني

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طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مشروع لائحة التعليم الإلكتروني والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة. اضافة اعلان





شروط إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني



ويتضمن مشروع اللائحة الذي طرحه المركز عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنه، الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني.وأوجب على الجهات الحصول على ترخيص من المركز قبل ممارسة أي نشاط لتقديم التعليم أو التدريب إذا كان بنمط التعليم عن بعد أو التعليم المدمج.ويمنع الأفراد من تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.ويتولى المركز إصدار جميع التراخيص المتعلقة بالجهات والبرامج بعد استيفاء الضوابط التالية:1.أن تكون الجهات مخولة بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من الجهة المشرفة على تلك الأنشطة، ما لم تكن تقتصر في تقديم برامجها على التعليم عن بعد فقط.2.استيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص.3.استيفاء المعايير والمتطلبات التي يحددها المركز.

مدة الترخيص



ومدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يتقدم المُرخَّص له بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري.وللمُرخّص له التقدّم بطلب إلغاء أو تعليق التراخيص الصادرة له أثناء سريانها، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز، ويلتزم بألا يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص أو تعليقه.





التأهيل

شهادات التعليم الإلكتروني



1.يتولى المركز التحقق من استيفاء مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني لمعايير التأهيل ومتطلباته اللازمة، ويصدر لهم شهادة مثبتة لاجتيازهم لإجراءات التأهيل.2.ينشر المركز هذه الجهات في موقعه.3.تراجع عمليات التأهيل والجهات المؤهلة من قبل المركز بشكل دوري.4.تلتزم الجهات المؤهلة بالربط التقني مع المركز وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات ذات العلاقة.1.يمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني ويقوم بإعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية لها، وطرق قياسها.2. يجب الحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالتدريب على تلك الشهادات أو إجراء الاختبارات عليها في المملكة.3.يعتمد المركز محتوى الدورات التدريبية على الشهادات المهنية الاحترافية والجهات المقدمة للتدريب والجهات المعدة للاختبارات الخاصة بها.4.يعتمد المركز الشهادات المهنية الاحترافية الدولية في التعليم والتدريب الإلكتروني.

متطلبات الحصول على الشهادة



أنشطة التدريب



1.يحصل الفرد على الشهادة المهنية الاحترافية بعد استيفائه لمتطلبات الأهلية وآلية الحصول عليها حسب ما يحدده المركز.2.يلتزم الحاصل على الشهادة المهنية الاحترافية بجميع متطلبات الحصول على الشهادة طوال مدة سريانها.3.تعد الشهادات المهنية الاحترافية متطلبًا إلزاميًا على الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الإلكتروني وفقًا لمعايير التراخيص الممنوحة للجهة.1.يجب الحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالتدريب في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني سواء كان اعتياديًا أو بالنمط الإلكتروني.2.يعتبر المركز الجهة التي تمنح الموافقة على المحتوى التدريبي في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني.

الخدمات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني



1.للمركز تنظيم وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والإلكتروني.

2.يضع المركز الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

3.تلتزم الجهات بالحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط استشاري يتعلق بمجال التعليم والتدريب الإلكتروني.



