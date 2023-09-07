الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أخبار السعودية.. تفاصيل جديدة حول حبس ولي أمر الطالب المتغيب والموظف الذي يزور الحضور والانصراف

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق
سجّلت المملكة، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من 9311 في عام 2016 إلى 6651 عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة 1.2% خلال الربع الثاني من 2023
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

تفاصيل جديدة حول حبس ولي الأمر المتغيب نجله عن الدراسة 20 يومًا
حسم محام، الجدل المثار حول سجن ولي الأمر الذي يغيب نجله عن المدرسة لمدة 20 يومًا.

مفاجأة صادمة لمن يزور الحضور والانصراف: السجن في انتظاره (فيديو)
حذر محام من أن تزوير الحضور والانصراف جريمة جنائية تستوجب إحالة الطرفين المتورطين فيها إلى المحكمة الجزائية.

ضوابط حماية البيانات الشخصية.. التفاصيل كاملة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والتي تتضمن التدابير الخاصة للحفاظ على البيانات الشخصية، 

هل يزيد الدعم؟.. توضيح من حساب المواطن حول تعديل بيانات المستفيدين
دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى إجراء تعديل على البيانات الشخصية عند حدوث أية تغييرات تتعلق بدخل الفرد. 

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات
أعلن وزارة الدفاع عن طرح 23 وظيفة مدنية "إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية" في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل
أتاح برنامج سكني، الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال.

500 ألف ريال غرامة إقامة مزاد خيل عربية أصيلة دون تصريح
فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة 500 ألف ريال، على إقامة مزاد خيل عربية أصيلة من غير تصريح، و100 ألف ريال في حالة إقامة مزاد عن طريق منصات التواصل الاجتماعي دون تصريح.

نجا من الموت.. 6 ساعات لإنقاذ حياة شاب من الفتك به بجازان
أجرى أطباء الطوارئ، في منطقة جازان، تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياة شاب، تعرض لإصابة بآلة حادة كادت تودي بحياته، في عملية استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد.

إنذار أحمر حتى المساء.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار على مكة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضا

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:58 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ "جازان".. والأرصاد تكشف ما تتعرض له المنطقة

WhatsApp Image 2023-09-07 at 6.05.47 PM
9:16 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

3 خطوات لتقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

الجوازات
8:29 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

في مقدمتها عقبة ضالع بعسير .. باحث بالمملكة يقدم ابتكارا لمعالجة التجاوزات المرورية الخاطئة

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين

بشكل فوري وبدون غرامات.. تعرف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر أبشر

خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس كوت ديفوار

أمطار غزيرة وتساقط البرد جنوب مكة المكرمة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:24 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نقل البيانات الشخصية خارج المملكة والدعم الإضافي من حساب المواطن

أخبار السعودية 4:48 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات والقسط الميسر من سكني

أهم 10 9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخبار السعودية 4:24 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. سكن بالقسط الميسر وشروط نقل ملكية الأرض للمستفيد

اقرأ أيضا

طريق المدينة
5:30 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنجاز جديد للمملكة .. انخفاض وفيات الطرق بنسبة 35 %

سوق الخميس
5:22 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

اقتلعت الخيام.. رياح عنيفة تجتاح سوق الخميس الشعبي بجازان (فيديو)

ديوان المظالم
5:03 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

ديوان المظالم يبحث توفير جميع البرامج والتقنيات الرقمية

القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع
4:54 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إلى جانب 34 دولة.. القوات المسلحة تواصل مشاركتها في تمرين "النجم الساطع" في مصر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين