أخبار السعودية.. تفاصيل جديدة حول حبس ولي أمر الطالب المتغيب والموظف الذي يزور الحضور والانصراف

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق
سجّلت المملكة، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من 9311 في عام 2016 إلى 6651 عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة 1.2% خلال الربع الثاني من 2023
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
تفاصيل جديدة حول حبس ولي الأمر المتغيب نجله عن الدراسة 20 يومًا
حسم محام، الجدل المثار حول سجن ولي الأمر الذي يغيب نجله عن المدرسة لمدة 20 يومًا.
مفاجأة صادمة لمن يزور الحضور والانصراف: السجن في انتظاره (فيديو)
حذر محام من أن تزوير الحضور والانصراف جريمة جنائية تستوجب إحالة الطرفين المتورطين فيها إلى المحكمة الجزائية.
ضوابط حماية البيانات الشخصية.. التفاصيل كاملة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والتي تتضمن التدابير الخاصة للحفاظ على البيانات الشخصية،
هل يزيد الدعم؟.. توضيح من حساب المواطن حول تعديل بيانات المستفيدين
دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى إجراء تعديل على البيانات الشخصية عند حدوث أية تغييرات تتعلق بدخل الفرد.
سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات
أعلن وزارة الدفاع عن طرح 23 وظيفة مدنية "إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية" في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل
أتاح برنامج سكني، الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال.
500 ألف ريال غرامة إقامة مزاد خيل عربية أصيلة دون تصريح
فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامة 500 ألف ريال، على إقامة مزاد خيل عربية أصيلة من غير تصريح، و100 ألف ريال في حالة إقامة مزاد عن طريق منصات التواصل الاجتماعي دون تصريح.
نجا من الموت.. 6 ساعات لإنقاذ حياة شاب من الفتك به بجازان
أجرى أطباء الطوارئ، في منطقة جازان، تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياة شاب، تعرض لإصابة بآلة حادة كادت تودي بحياته، في عملية استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد.
إنذار أحمر حتى المساء.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار على مكة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.