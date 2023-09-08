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ما صحة العبارة: "الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه"؟ (الخثلان يجيب)

سعد الخثلان
الدكتور سعد الخثلان
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قال الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، رئيس الجمعية الفقهية، إن العبارة المتداولة بين الناس "الله ما شفناه بالعقل عرفناه" معناها صحيح. اضافة اعلان
وأضاف في رده على سؤال في مقابلة تلفزيونية، أن الله عز وجل لأن الله عز وجل لا يمكن لأحد من البشر أن يراه في الدنيا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، عندما سأله أبو ذر قال هل رأيت ربك؟ فقال "رأيت نورًا". 
ودلل أيضًا بقول موسى لربه: "قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ"، لأن الإنسان بتكوينه البشري في الدنيا لا يتحمل عظمة الله سبحانه وتعالى.


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