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غدًا انعقاد اجتماع قمة العشرين.. و"دولة بهارات" تثير لغطًا كبيرًا

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الهند
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تستضيف الهند، يومي السبت والأحد، القمة الـ18 لمجموعة العشرين، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.
ويتخلل اليوم الأول من القمة حفل عشاء على شرف رئيس وزراء الهند ورئيسة الهند بعنوان "دولة بهارات"، الذي أثار لغطًا كبيرًا، على ما أفاد مراسل فضائية "الإخبارية".اضافة اعلان


جدل حول دولة بهارات

واندلع جدل في الهند بعد أن استخدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مصطلح "بهارات" في دعوة رسمية لحضور القمة تم إرسالها نيابة عن الرئيسة.
وتصف دعوة العشاء التي أُرسلت إلى الزعماء الأجانب الذين حضروا القمة رئيسة البلاد بأنها "رئيسة دولة بهارات" - اسم الهند باللغة الهندية.
ورحب العديد من الوزراء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بهذه الخطوة، لكن زعماء المعارضة شككوا في غرضها.
ومن المقرر أن يستكمل القادة اجتماعاتهم يوم الأحد، والذي سيصدر عنه البيان الختامي لقمة  عام 2023، في ختام رئاسة الهند التي استمرت لمدة عام.


فاسودايفا كوتومباكام

وتحمل رئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين للعام الحالي عنوانا رئيسًا هو "فاسودايفا كوتومباكام"، وهي عبارة سنسكريتية معناها "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".
ومن المقرر أن تحضر قمة مجموعة العشرين وفود على مستوى القيادة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، بما فيها 19 دولة والاتحاد الأوروبي.


دعوة 9 دول لحضور القمة

وتمت دعوة 9 دول لحضور القمة بصفتها "مدعوة" إلى الحدث الكبير في نيودلهي (بنجلاديش - مصر - موريشيوس - هولندا - نيجيريا - سلطنة عمان - سنغافورة - إسبانيا - الإمارات العربية المتحدة).
كما ستحضر قمة مجموعة العشرين وفود من المنظمات الرئيسية المتعددة الأطراف، هي الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومجلس الاستقرار المالي.
كما سيتم تمثيل الآليات الإقليمية في القمة، مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) العشرة، والاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 عضوا في الاجتماع العالمي الحاسم.
ومن المتوقع أن تشهد قمة مجموعة العشرين 2023 انضمام الاتحاد الأفريقي ليصبح عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين، بما يتماشى مع التزام نيودلهي بتضخيم مخاوف الجنوب العالمي في المحافل الدولية، مثل مجموعة العشرين.

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