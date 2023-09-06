أخبار السعودية.. إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات والقسط الميسر من سكني

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة وأصدر تقريراً إيجابياً عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو.
بعد خفض إمداد النفط.. الكرملين يكشف تفاصيل مكالمة بوتين مع ولي العهد
أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واللذين أكدا أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
اليوم الوطني.. أهم المعلومات عن توحيد المملكة في ذكراها الـ 93
تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، والذي اعتمده الملك عبدالله بن عبدالعزيز يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.
موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة
يحصل الطلاب في مختلف المدارس والجامعات على إجازة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.
النيابة العامة: إدانة تنظيم إجرامي من 11 باكستانيًا بتهمة الاحتيال المالي
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من (١١) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.
بشرى من سكني بخصوص القسط الميسر.. التفاصيل والشروط
كشف برنامج سكني عن شروط الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال.
"اللعبة المكشوفة".. حملة الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملة توعوية عنوانها "اللعبة مكشوفة" تهدف إلى رفع ثقافة المجتمع حول أهمية تعظيم الملكية الفكرية، واحترام ملكيات المبدعين والمبدعات.
"إنفاذ": أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها خلال 6 أشهر
حقق مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أرقامًا قياسية ومميزة خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام، حيث بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع.
خبير طقس يُحذر من أول أيام "الصفري" وحالة من عدم الاستقرار الجوي
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أول أيام "الصفري" وبداية فصل الخريف الذي يتبعه حالة من عدم الاستقرار الجوي.