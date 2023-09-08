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رابط التقديم.. كيف تحصل على قرض الأسرة حتى 100 ألف ريال؟

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قيمة القرض تصل إلى 100 ألف ريال
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يقدم بنك التنمية الاجتماعية، قرض الأسرة الذي يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.اضافة اعلان
وتصل قيمة القرض إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا).
ويتم سداد القرض شهريأ لمدة خمس سنوات، بدون الحصول على رسوم إدارية.
ويعقى المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين

الشروط العامة لقرض الأسرة:

    أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
    أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.
    ان لا يقل عدد افراد الاسرة عن فردين. 
    أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة.
    يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوج وإذا كان أرمل او مطلق ويشترط ان يعول طفلاً فأكثر. 
    يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة او ارملة او الزوجة المهجورة ويشترط ان تعول طفلاً فأكثر.
    ـأن لا يقل عمر طالبة القرض الزوجة المهجورة عن (30) ثلاثين سنة، وأن لا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة حسب التاريخ الميلادي.

 شروط احتساب عدد افراد الاسرة:

    يتم احتساب الابن إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين مالم يكن موظفاً أو متزوجاً.
    يتم احتساب الابمة ما لم تكن موظفة أو متزوجة دون اعتبار لعمرها.
    يتم احتساب الأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة دون اعتبار للعمر إذا كانوا غير متزوجين وليسوا موظفين.

 حدود التمويل:

    يتم احتساب قيمة التمويل المتاح للمستفيد بناء على محددين حسب الحالة الوظيفية:
    الموظفين (العملاء الذين لديهم دخل) يتم الاحتساب بناء على نصيب الفرد من دخل رب الاسرة.
    غير الموظفين (العملاء الذين ليس لديهم دخل) يتم الاحتساب بناء على عدد أفراد الأسرة.
ويمكن التقديم على القرض عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

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