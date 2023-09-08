رابط التقديم.. كيف تحصل على قرض الأسرة حتى 100 ألف ريال؟

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يقدم بنك التنمية الاجتماعية، قرض الأسرة الذي يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة. اضافة اعلان

وتصل قيمة القرض إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا).

ويتم سداد القرض شهريأ لمدة خمس سنوات، بدون الحصول على رسوم إدارية.

ويعقى المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين



الشروط العامة لقرض الأسرة:



شروط احتساب عدد افراد الاسرة:



حدود التمويل:

