خبير طقس: لهذه الأسباب جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية

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كشف أستاذ المناخ ونائي رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أسباب تعرض منطقة جازان ومرتفعاتها لأعنف الظواهر الجوية.





عوامل مثالية لبناء السحب العالية الخطيرة



جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية



خطر أعاصير التورنيدو فوق البحر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن منطقة جازان يتوفر فيها عوامل مثالية لبناء السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة، حيث طبيعة موقعها الجغرافي، وموضعها الفلكي.وبين أن السبب الرئيسي لكون جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية، تكمن في عدة عوامل؛ مثل:1 - الصواعق القوية.2 - مخاطر العواصف الرعدية.3 - الرياح الهابطة شديدة السرعة.4 - سرعة جريان أوديتها الخطيرة.5 - السحب المفعمة بالرطوبة الجوية، وكثافة أمطارها.وأكد أن هذه العوامل الجغرافية تؤدي لجعل أجزاء كبيرة من جازان البحري والجبلي مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية في المملكة، بل ومرتعًا أحيانًا لأعاصير التورنيدو فوق البحر واليابس على حد سواء.