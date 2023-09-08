خبير طقس: لهذه الأسباب جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية

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كشف
أستاذ المناخ ونائي رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله المسند، أسباب تعرض منطقة جازان ومرتفعاتها لأعنف الظواهر
الجوية.
عوامل
مثالية لبناء السحب العالية الخطيرةوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن منطقة جازان يتوفر فيها عوامل مثالية
لبناء السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة، حيث طبيعة موقعها الجغرافي، وموضعها
الفلكي.
جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجويةوبين
أن السبب الرئيسي لكون جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية،
تكمن في عدة عوامل؛ مثل:
1 - الصواعق القوية.
2 - مخاطر العواصف الرعدية.
3 - الرياح الهابطة شديدة السرعة.
4 - سرعة جريان أوديتها الخطيرة.
5 - السحب المفعمة بالرطوبة الجوية، وكثافة أمطارها.