الجمعة، 23 صفر 1445 ، 08 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

خبير طقس: لهذه الأسباب جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية

إعصار جازان القمعي
إعصار جازان القمعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف أستاذ المناخ ونائي رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أسباب تعرض منطقة جازان ومرتفعاتها لأعنف الظواهر الجوية.

عوامل مثالية لبناء السحب العالية الخطيرة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن منطقة جازان يتوفر فيها عوامل مثالية لبناء السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة، حيث طبيعة موقعها الجغرافي، وموضعها الفلكي.

جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية

وبين أن السبب الرئيسي لكون جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية، تكمن في عدة عوامل؛ مثل:
1 - الصواعق القوية.
2 - مخاطر العواصف الرعدية.
3 - الرياح الهابطة شديدة السرعة.
4 - سرعة جريان أوديتها الخطيرة.
5 - السحب المفعمة بالرطوبة الجوية، وكثافة أمطارها.

خطر أعاصير التورنيدو فوق البحر

وأكد أن هذه العوامل الجغرافية تؤدي لجعل أجزاء كبيرة من جازان البحري والجبلي مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية في المملكة، بل ومرتعًا أحيانًا لأعاصير التورنيدو فوق البحر واليابس على حد سواء.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

الأمن يُهاجم تجار السموم
9:46 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

براءة اختراع
7:06 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%

سيول قوية جارية بتهامة
6:54 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

من مكة للباحة.. أمطار غزيرة بالقنفذة وسيول قوية جارية بتهامة (فيديو)

القطاع التقني
6:49 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

القطاع التقني يتصدر سوق العمل في المملكة (فيديو)

اقرأ أيضا

تعرف على جهود المملكة في مكافحة الأمية خلال العقود الماضية

البرنامج الإقليمي يُطلق أولى رحلات طائرة أبحاث «الاستمطار»

خبير ألماني: المملكة تمارس الدبلوماسية العالمية بذكاء

شاهد.. قوة وغزارة الأمطار المتساقطة على فيفاء ومرتفعات جازان

التفاصيل كاملة.. الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة وعقوبة الاعتداء عليهم وإهمالهم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

صيانة الطرق
3:43 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

لمدة شهرين.. إغلاق طريق الظهران - الجبيل لأعمال الصيانة (فيديو)

226937
2:21 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

تستمر خمسة أيام.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

كبتاجون
1:55 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

إحباط محاولة تهريب نحو 184 ألف حبة كبتاجون في منفذ البطحاء (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
12:53 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: حاجة الإنسان إلى الدين تفوق كل الاحتياجات (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
10:01 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص وموعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

الأمن يُهاجم تجار السموم
9:46 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

حساب المواطن
9:03 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

قبل يومين من صرف دفعة سبتمبر.. تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

الراتب
8:10 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. كيف تحصل على قرض الأسرة حتى 100 ألف ريال؟

الطلاب في إحدى الفصول الدراسية
7:50 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"التنمية الاجتماعية" تكشف حقيقة سجن ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة

براءة اختراع
7:06 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%