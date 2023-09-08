"التنمية الاجتماعية" تكشف حقيقة سجن ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة

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نفى محمد الرزقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الجمعة ما يتم تداوله بشأن سجن ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20 في المائة من العام الدراسي. اضافة اعلان

ووفقًا لموقع "العربية"، فإن الزرقي نفى إحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20 في المئة من العام الدراسي دون عذر إلى النيابة والمحكمة وسجنه، نافيًا وجود ما يشير إلى هذا الإجراء في نظام حماية الطفل.



آلية جديدة



وكانت أنباء متداولة أفادت بأن وزارة التعليم قررت تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة. وسيتم بموجبها تحويل ولي أمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا دون عذر، إلى النيابة العامة للتحقيق معه.على أن تحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملاً للمحكمة الجزائية، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكمًا بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة، في حال ثبوت إهماله غياب الطالب. وفقًا للأنباء المتداولة.