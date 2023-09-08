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"طيران الإمارات" تُعلن وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية

الطائرة العمودية
الطائرة العمودية
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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية التي سقطت أمس، مع استمرار عمليات الإنقاذ.
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وفاة أحد أفراد طاقم الطائرة

وأضافت أنه وخلال عمليات البحث المستمرة منذ وقوع الحادثة وحتى الساعات الحالية، تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف".

عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة

وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.
وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى، مؤكدة التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها.
الطائرة كانت في مهمة تدريبية ليلية
وأمس، سقطت الطائرة العمودية قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية كانت قد أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.
وأقلعت الطائرة العمودية من مطار آل مكتوم الدولي أمس وعلى متنها طيارين اثنين من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية.

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