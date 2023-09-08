بشرى من حساب المواطن.. صرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد

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حدد حساب المواطن مجددًا، موعد صرف الدفعة 70 – شهر سبتمبر يوم الأحد المقبل.

وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس" "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع". اضافة اعلان

وأضاف في رده على استفسار حول موعد صرف دفعة سبتمبر: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 70 يوم الأحد بتاريخ "10 سبتمبر".



حياك الله ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 70 يوم الاحد بتاريخ "10سبتمبر" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 8, 2023

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





حساب المواطن



وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن



وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





خطوات التسجيل في حساب المواطن

